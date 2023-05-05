Клинтон: «Путин сказал мне в 2011 году…»

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Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе полагал, что российская агрессия против Украины является «лишь вопросом времени».

Клинтон утверждает, что в ходе разговора Путин заявил ему, что не поддерживает Будапештский меморандум, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, пишет Financial Times.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-главой РФ) Борисом Ельциным… Он сказал «Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан», и с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», — рассказал Клинтон.

Однако Клинтон не объяснил, о каких именно положениях документа говорил тогда Владимир Путин.