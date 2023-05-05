«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Клинтон: «Путин сказал мне в 2011 году…»

Screenshot 134

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе полагал, что российская агрессия против Украины является «лишь вопросом времени».

Клинтон утверждает, что в ходе разговора Путин заявил ему, что не поддерживает Будапештский меморандум, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, пишет Financial Times.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-главой РФ) Борисом Ельциным… Он сказал «Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан», и с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», — рассказал Клинтон.

Однако Клинтон не объяснил, о каких именно положениях документа говорил тогда Владимир Путин.

Теги:
Из этой рубрики
Screenshot 135
Политика

От Джыдыр-дюзю до «Туманного болота»: стакан наполовину пуст или наполовину полон?

2023/05/05, 14:54
Screenshot 134
Политика

Клинтон: «Путин сказал мне в 2011 году…»

2023/05/05, 14:36
orban2
Политика

Орбан: В войне в Украине заинтересован Джордж Сорос

2023/05/05, 14:19
photo 2023 05 03 11 56 31
Политика

Власти Армении открестились от установки провокационного мемориала «героям» операции «Немезис»

2023/05/05, 14:14
thumb 1
Политика

Симонян: У Армении нет территориальных претензий к Азербайджану, Ереван готов подписать мирный договор

2023/05/05, 14:13
63e4e486f09be63e4e486f09bf167594509463e4e486f09bc63e4e486f09bd
Политика

Байрамов и Чавушоглу провели переговоры

2023/05/05, 14:06
iran yadernoeorujie
Политика

Иран объявил персонами нон грата четырех азербайджанских дипломатов

2023/05/05, 14:01
Orban
Политика

«Так в сказке бывает»: Орбан заявил, что никому не удастся победить Россию (видео)

2023/05/05, 13:01
1727227466 0 0 2847 1602 1920x0 80 0 0 38aa30d820c022465208a3965e3a0043
Политика

Песков не стал анонсировать встречу Путина и Пашиняна

2023/05/05, 12:53