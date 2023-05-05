Власти Армении открестились от установки провокационного мемориала «героям» операции «Немезис»

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Установление мемориала «героям» операции «Немезис» не выражает официальную политику Армении и ее руководства. Об этом спикер парламента Ален Симонян заявил на брифинге в Анкаре.

«Внешнюю политику в Республике Армения определяют премьер-министр и министерство иностранных дел. Вы все являетесь очевидцами тех решений или разъяснений, которые озвучивались на этом уровне. Мы должны понимать, что всегда можем найти причины или оправдания для ухудшения отношений, если у нас есть к этому желание. Может быть, я мог бы найти тысячи причин, чтобы не приезжать в Турцию. Но я здесь и хочу представить турецкой общественности, что Армения готова к миру», – заявил спикер парламента РА.