Байрамов и Чавушоглу провели переговоры

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5 мая 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по текущей региональной ситуации.

Министры также обсудили последние переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.