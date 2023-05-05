Иран объявил персонами нон грата четырех азербайджанских дипломатов

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МИД Азербайджана подтвердил объявление в Иране персонами нон грата четырех азербайджанских дипломатов.

«Как стало известно, в начале апреля текущего года 4 сотрудника посольства Ирана в нашей стране были объявлены азербайджанским правительством «персонами нон-грата» (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Иранская сторона, в свою очередь, спустя несколько дней после этого шага Азербайджана, без каких-либо оснований, под предлогом принципа взаимности, объявила нежелательными лицами двух сотрудников посольства Азербайджана, эвакуированных еще в январе, и двух сотрудников генконсульства. Этот шаг, предпринятый против нашей страны, наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых существует ряд проблем», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.