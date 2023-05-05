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«Так в сказке бывает»: Орбан заявил, что никому не удастся победить Россию (видео)

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Премьер Венгрии Виктор Орбан сомневается в поражении России. По его словам, у него «не хватит фантазии вообразить» подобное.

«У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

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