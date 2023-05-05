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Песков не стал анонсировать встречу Путина и Пашиняна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и российского лидера Владимира Путина на следующей неделе, но отметил, что «определенные планы обсуждаются».

«Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются. По мере того как обсуждения будут финализированы, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», — сказал он в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о возможности переговоров Путина и Пашиняна в Москве на следующей неделе.

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