100 пар рук (фото)

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Выставка «100» художника Кенана Алиева и скульптора Намика Гусейнова проходит в рамках «Года Гейдара Алиева» в арт-центр Nine Senses, расположенный на берегу Каспийского моря, на территории морского поселка Sea Breeze Resort. Сегодня состоялся закрытый показ для прессы, а официальное открытие выставки запланировано на завтра. Выставка посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера. Уникальная идея, в основе которой заложена мысль о том, как выдающиеся личности в различных отраслях трудились во благо развития культуры и искусства, спорта и музыки, а если говорить лаконично, то во благо своей Родины, прославляя ее далеко за пределами своих границ. Всегда рядом с этими людьми, как и со своим народом, был великий лидер Гейдар Алиев.

Сто личностей, сто судеб, сто пар рук, встречавшихся с Гейдаром Алиевым. Через правило трех рукопожатий, прикоснувшись к этим рукам, мы прикасаемся и к тем, с кем они взаимодействовали.

Руки — это проявленная материализованная форма, выразительный элемент тела. Есть аристократические руки, есть руки труженика. По руке гадают – запечатленные линии судьбы на ладони меняются в зависимости от принятых решений и выбора, который делает человек. Руки материализуют задуманное, создавая творения, шедевры, создавая жизнь!

Каждый из нас творец: кто-то строит, кто – то танцует, кто-то лепит, кто- то лечит, кто-то рулит, кто-то пишет, кто-то сажает семена и вспахивает землю, кто-то готовит еду…

Руки обнимают и прижимают к сердцу. На руках мы несем ребенка, руку мы протягиваем другу, когда приветствуем его, и чужому – когда хотим спасти его или обезопасить. Руки держат автомат, оберегая Родину и народ. Руками мы пишем, создаем музыку и рисуем картины, которые трогают сердца людей. А значит, рука — это продолжение сердца.

Все это вдохновило художника Кенана Алиева и скульптора Намика Гусейнова на создание глобального проекта. Вместе они создали 100 отливок рук великих современников.

На выставке «100» представлены слепки рук народного художника Омара Эльдаров, известного врача-онколога Джамиля Алиева, архитектора Расима Алиева, национального героя Мадата Гулиева, народных писателей Анара, Чингиза Абдуллаева, большого друга азербайджанского народа, казахского писателя Олжаса Сулейменова, всемирно известных ханенде Алима Гасымова и Арифа Бабаева, исполнителей Азера Зейналова, Алибабы Мамедова, художника Вадуда Муаззина, знаменитого фотографа Резы Дегати, чьи социальные и военные репортажи покорили сердца миллионов людей на планете. Авторам выставки удалось сделать посмертный слепок рук народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова.