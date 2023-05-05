В Кремле отреагировали на заявлении Пригожина о выходе из Бахмута

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление основателя частной военной компании Евгений Пригожина о том, что 10 мая ЧВК покинет Бахмут.
«Мы видели его в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода СВО», — сказал представитель Кремля.
Ранее Пригожин объявил, что ЧВК покидает Бахмут из-за нехватки боеприпасов.
«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны», — сказал бизнесмен в видеоролике, который распространила его пресс-служба.