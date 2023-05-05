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Пригожин объявил, что ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут из-за Шойгу и Герасимова (видео)

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК покидает Бахмут из-за отсутствия боеприпасов.

«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны», — заявил он.

Ранее Пригожин записал речь на фоне тел «вагнеровцев», которые, по его словам, погибли только за вчерашний день.

«Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчёты – если вы даёте норму боеприпасов, погибших в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — пояснил Пригожин.

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