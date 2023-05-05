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«Nar» — официальный партнер шахматного турнира «Baku Open 2023»

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«Nar» является официальным коммуникационным партнером международного шахматного турнира «Baku Open 2023», организованного по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В турнире, организованном совместно c  Министерством молодежи и спорта и Азербайджанской шахматной федерацией, примут участие более 600 шахматистов. Спортивное мероприятие пройдет с 3 по 12 мая в Baku Crystal Hall.

Турнир с общим призовым фондом 55 000 долларов США будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров, состоящих из 3 категорий. Вход для любителей шахмат, желающих посмотреть партии, бесплатный.

«Nar» поддерживает шахматный турнир «Baku Open 2023» в рамках образовательного направления стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) “Nar”.  Мобильный оператор на постоянной основе реализует ряд проектов в рамках стратегии КСО. Подробную информацию о социальных проектах “Nar” можно получить здесь.

В настоящее время “Nar’ предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов.  Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.  Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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