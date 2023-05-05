«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Салливан: США дадут Израилю свободу действий при попытке Ирана получить ядерное оружие

salliv1 1

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон признает право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается завладеть ядерным оружием, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона четко заявила Ирану о своей позиции по данному вопросу. Салливан напомнил, как президент США Джо Байден неоднократно предупреждал, что предпримет действия для подкрепления этого заявления, в том числе за счет признания свободы действия Израиля.

При этом Салливан отметил, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с иранским государством в том, что касается его ядерной программы. Он также назвал трагической ошибкой выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Теги:
Из этой рубрики
hfhjhx4gl667ajomx6tzbjz5wdi4ztvz
Мир

В Кремле отреагировали на заявлении Пригожина о выходе из Бахмута

2023/05/05, 12:43
salliv1 1
Мир

Салливан: США дадут Израилю свободу действий при попытке Ирана получить ядерное оружие

2023/05/05, 11:58
lavrov3 1
Мир

Лавров: Зеленский — марионетка, у нас терпения много (видео)

2023/05/05, 11:55
germaniya
Мир

В ФРГ резко снизилось потребление газа

2023/05/05, 11:30
iran
Мир

В Иране новая волна репрессий: закрываются торговые объекты, впускающие женщин без хиджаба

2023/05/05, 10:54
scale 1200
Мир

Беспилотник атаковал НПЗ в Краснодарском крае (видео)

2023/05/05, 10:50
photo 2023 05 05 10 25 33
Мир

Армянский депутат избран вице-председателем ОЧЭС в Турции

2023/05/05, 10:39
galleryh5r
Мир

Financial Times: Украина могла атаковать Кремль дронами

2023/05/05, 09:46
768f72d
Мир

Стрельба в Сербии: 8 погибших и 13 раненых

2023/05/05, 09:33