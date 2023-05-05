Салливан: США дадут Израилю свободу действий при попытке Ирана получить ядерное оружие

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон признает право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается завладеть ядерным оружием, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона четко заявила Ирану о своей позиции по данному вопросу. Салливан напомнил, как президент США Джо Байден неоднократно предупреждал, что предпримет действия для подкрепления этого заявления, в том числе за счет признания свободы действия Израиля.

При этом Салливан отметил, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с иранским государством в том, что касается его ядерной программы. Он также назвал трагической ошибкой выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).