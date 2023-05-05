Экс-глава МИД Грузии: «Шеварднадзе всегда говорил мне: поезжай в Баку и посоветуйся с Гейдаром Алиевым»

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В 1990-е годы, наряду с ролью США и других западных стран, стратегическое видение Гейдара Алиева сыграло исключительную роль в обеспечении существования Грузии. Об этом сегодня на панельной дискуссии «Многовекторная внешняя политика Гейдара Алиева» в рамках международной конференции «Приоритеты внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева», организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Академией государственного управления при президенте Азербайджана, сказал бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе.

Он отметил, что познакомился с Гейдаром Алиевым еще во время работы с Эдуардом Шеварднадзе.

«Шеварднадзе всегда говорил мне: поезжай в Баку и посоветуйся с Гейдаром Алиевым. В одной из моих бесед с Гейдаром Алиевым он сказал, что безопасность, развитие и независимость для Южного Кавказа тесно взаимосвязаны и неразделимы. Благодаря той значимости, которую придавал Грузии Гейдар Алиев в энергетической политике, Грузия заняла важное место в мире», — цитирует его АПА.