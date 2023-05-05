Центробанк Азербайджана выпустил инвестиционные монеты

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Центральный банк Азербайджана впервые в своей истории выпустил инвестиционные монеты.

Об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

По его словам, монеты изготовлены из азербайджанского золота в четырех видах.

В обращение монеты будут выпущены с 10 мая.

Инвестиционные монеты были выпущены весом 1 унция (31,1 г), 1/2 унции (15,55 г), 1/4 унции (7,78 г), 1/10 унции (3,11 г).

Отмечается, что юбилейные и инвестиционные валютные монеты являются легальными платежными средствами в стране с их номинальной стоимостью.