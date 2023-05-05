Ильхам и Мехрибан Алиевы отправились в Ходжавенд

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5 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Ходжавенд, где в селе Туг ознакомились с проектами в сфере туризма, сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев заложил здесь фундамент Административного центра и первого жилого массива. Затем Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с проектом реконструкции средней школы в поселке Гадрут и приняли участие в церемонии закладки первого жилого массива. Глава государства и первая леди были проинформированы о Центре туристической информации, после чего приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра.

Глава государства открыл 8,2-километровый участок автодороги Шукурбейли-Джебраил-Гадрут, Гадрутскую подстанцию ​​«Узловая» и Цифровой центр управления. После они приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района. В Физулинском районе глава государства открыл 12,3-километровый участок автодороги Физули-Гадрут и заложил фундамент села Дадали.