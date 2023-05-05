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Бутилированная вода Araz su оказалась из-под крана

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Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проведена внеплановая проверка предприятия по переработке питьевой воды Araz su.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии осуществлялся розлив воды из централизованной системы водоснабжения .

В связи с выявленными недочетами на предприятии было принято решение о запрете на переработку воды и прекращении реализации бутилированной воды, на руководителя предприятия составлен протокол.

В то же время, образцы питьевой воды с товарным знаком Araz su были взяты для проведения экспертиз в соответствующей лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В агентстве отметили, что в некоторых случаях субъекты, осуществляющие деятельность в данной сфере, разливают в бутылки воду из централизованной системы водоснабжения, при этом на бутылки наносятся изображения гор и источников, а на этикетке указывается, что вода поступает из природных источников.

«В некоторых случаях такие предприятия работают в подвалах или небольших помещениях, не имея сертификат безопасности пищевых продуктов, и продают свою продукцию только частным потребителям или компаниям. AQTA просит потребителей незамедлительно сообщать в колл-центр «1003» о любых подозрениях, связанных с заказанной ими бутилированной питьевой водой», — говорится в сообщении.

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