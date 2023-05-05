В Иране новая волна репрессий: закрываются торговые объекты, впускающие женщин без хиджаба

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Иранский режим начал кампанию по закрытию торговых предприятий, от мелких лавок до крупных торговых центров, которые допускают посещение объектов женщинами без хиджаба. Кампания против хиджаба носит массовый и внезапный характер. После того, как в середине сентября прошлого года в отделении полиции нравов в Тегеране скончалась девушка по имени Махса Амини, начались протесты. Они не прекращаются до сих пор, принимая самые различные формы. Среди них — отказ женщин покрывать голову в публичных местах. Но иранский режим отвечает репрессиями.

Требование обязательного ношения хиджаба подвергается критике не только со стороны атеистов, агностиков или людей, исповедующих другие религии, но и со стороны некоторых представителей шиизма — господствующей в Иране ветви ислама. Но верховному лидеру — фактически абсолютному правителю страны, 84-летнему Великому аятолле Али Хаменеи, все ясно: он решил, что женщина обязана носить хиджаб, а если она этого не делает, ее и тех, кто ей помогает, необходимо наказать.

В Иране фактически существует теократия — попытка создать нечто вроде «шиитской церкви», объединившей государство (с его функциями принуждения) и духовенство. Поэтому отказ подчиняться верховному лидеру может трактоваться как «бунт против бога». С точки зрения ряда духовных авторитетов, эта трактовка является искажением религиозных норм шиизма.

Недавно в стране начались обсуждения идеи референдума по иранской конституции. Некоторые представители реформистского крыла режима поддержали их. В конце концов массовое недовольство граждан существующими порядками очевидно. Обсуждение вопроса о ношении хиджаба является частью этой дискуссии. Однако верховный лидер отверг подобные предложения. Хаменеи сказал, что «не все представители общественности» достаточно компетентны, чтобы принимать решения по указанному вопросу.

С точки зрения Хаменеи, обычные люди не должны принимать некоторые важнейшие политические или законодательные решения, поскольку они не сведущи в вопросах религии и права. Кроме того, он убежден в том, что нельзя уступать протестам ни в чем — малейшая уступка приведет к эскалации дальнейших требований. Хаменеи ставил сирийского диктатора Башара Асада в пример — тот не уступил протестам, залил страну кровью и в итоге сумел удержать более 60 процентов сирийской территории.

Поэтому с одобрения верховного лидера последовала новая атака на иранских женщин. На сей раз силовики нацелились на частные компании, которые впускают к себе женщин без головных платков. Режим следит за ними с помощью установленных в разных местах камер наблюдения.

Начались массовые закрытия предприятий. За последние две недели в одном Тегеране режим закрыл около 150 магазинов и торговых точек. Среди них кафе, аптеки, различные лавки и крупный торговый центр Opal Mall. Только в одном этом центре в результате действий силовиков потеряли работу около тысячи человек.

Репрессии также обрушились на хозяев автомобилей. Силовики находят тех, кто посадил к себе в машину женщину без хиджаба, после чего автовладельцы получают сообщения о возможном наказании — вплоть до конфискации транспортного средства.

Эта кампания началась в апреле, после того, как начальник полиции Ахмад-Реза Радан объявил о новых жестких мерах по борьбе с «правонарушениями».

Иранский экономический аналитик Мохсен Джалалпур выразил возмущение по поводу происходящего, заявив: «Если вы настаиваете на том, что женщины должны одеваться так, как вы хотите, то почему владельцы магазинов должны выступать в роли ваших полицейских?». Он так же указал на то, что закрытие предприятий в то время, когда в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, наносит обществу ущерб.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку