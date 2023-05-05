В Иране новая волна репрессий: закрываются торговые объекты, впускающие женщин без хиджаба

Иранский режим начал кампанию по закрытию торговых предприятий, от мелких лавок до крупных торговых центров, которые допускают посещение объектов женщинами без хиджаба. Кампания против хиджаба носит массовый и внезапный характер. После того, как в середине сентября прошлого года в отделении полиции нравов в Тегеране скончалась девушка по имени Махса Амини, начались протесты. Они не прекращаются до сих пор, принимая самые различные формы. Среди них — отказ женщин покрывать голову в публичных местах. Но иранский режим отвечает репрессиями.
Требование обязательного ношения хиджаба подвергается критике не только со стороны атеистов, агностиков или людей, исповедующих другие религии, но и со стороны некоторых представителей шиизма — господствующей в Иране ветви ислама. Но верховному лидеру — фактически абсолютному правителю страны, 84-летнему Великому аятолле Али Хаменеи, все ясно: он решил, что женщина обязана носить хиджаб, а если она этого не делает, ее и тех, кто ей помогает, необходимо наказать.
В Иране фактически существует теократия — попытка создать нечто вроде «шиитской церкви», объединившей государство (с его функциями принуждения) и духовенство. Поэтому отказ подчиняться верховному лидеру может трактоваться как «бунт против бога». С точки зрения ряда духовных авторитетов, эта трактовка является искажением религиозных норм шиизма.
Недавно в стране начались обсуждения идеи референдума по иранской конституции. Некоторые представители реформистского крыла режима поддержали их. В конце концов массовое недовольство граждан существующими порядками очевидно. Обсуждение вопроса о ношении хиджаба является частью этой дискуссии. Однако верховный лидер отверг подобные предложения. Хаменеи сказал, что «не все представители общественности» достаточно компетентны, чтобы принимать решения по указанному вопросу.
С точки зрения Хаменеи, обычные люди не должны принимать некоторые важнейшие политические или законодательные решения, поскольку они не сведущи в вопросах религии и права. Кроме того, он убежден в том, что нельзя уступать протестам ни в чем — малейшая уступка приведет к эскалации дальнейших требований. Хаменеи ставил сирийского диктатора Башара Асада в пример — тот не уступил протестам, залил страну кровью и в итоге сумел удержать более 60 процентов сирийской территории.
Поэтому с одобрения верховного лидера последовала новая атака на иранских женщин. На сей раз силовики нацелились на частные компании, которые впускают к себе женщин без головных платков. Режим следит за ними с помощью установленных в разных местах камер наблюдения.
Начались массовые закрытия предприятий. За последние две недели в одном Тегеране режим закрыл около 150 магазинов и торговых точек. Среди них кафе, аптеки, различные лавки и крупный торговый центр Opal Mall. Только в одном этом центре в результате действий силовиков потеряли работу около тысячи человек.
Репрессии также обрушились на хозяев автомобилей. Силовики находят тех, кто посадил к себе в машину женщину без хиджаба, после чего автовладельцы получают сообщения о возможном наказании — вплоть до конфискации транспортного средства.
Эта кампания началась в апреле, после того, как начальник полиции Ахмад-Реза Радан объявил о новых жестких мерах по борьбе с «правонарушениями».
Иранский экономический аналитик Мохсен Джалалпур выразил возмущение по поводу происходящего, заявив: «Если вы настаиваете на том, что женщины должны одеваться так, как вы хотите, то почему владельцы магазинов должны выступать в роли ваших полицейских?». Он так же указал на то, что закрытие предприятий в то время, когда в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, наносит обществу ущерб.
Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по Ближнему Востоку