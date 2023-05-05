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«Грапарак»: Пашинян и его команда молились, чтобы в Вашингтоне Баку и Ереван ничего не подписали

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Пашинян и его команда молились, чтобы в Вашингтоне Баку и Ереван не подписали ни один документ, потому что это повлечет за собой «новую войну», открыв новый фронт в американо-российском конфликте, из которого Армения не может выйти победителем.

«В правящей партии буквально молились, чтобы по итогам переговоров не было подписано никакого документа», — отмечает издание. Причина заключается в том, что Ереван боится, что подписание какого-либо документа могло бы спровоцировать новый виток в конфликте между США и РФ, вызвало бы нервную реакцию в Кремле — а расплачиваться за это пришлось бы Пашиняну.

При этом, пишет газета, в Ереване полагают, что какой-либо документ может быть подписан 1 июня в Кишиневе, где состоится саммит Европейского политического сообщества, в котором также примут участие лидеры Армении и Азербайджана.

 

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