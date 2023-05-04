Азербайджан поддержал инициативу президента ГА ООН

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Азербайджан присоединился к инициативе в поддержку гендерного равенства, начатой ​​президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши.

С данным заявлением в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке выступила пресс-секретарь главы Генассамблеи Паулина Кубяк.

Она отметила, что акцию, инициированную президентом 77-й сессии, поддержали Азербайджан, Болгария, Дания, Сальвадор, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Мальдивы, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Того.

«Сотрудники постоянных представительств при ООН обязались завершить тренинг ООН по продвижению гендерного равенства и предотвращению насилия», — сказала П.Кубяк.