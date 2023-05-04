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В селе Гюлябирд планируется расселить 581 семью (фото)

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4 мая был заложен фундамент села Гюлябирд Лачинского района.

В церемонии закладки фундамента принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал президента Азербайджана о предстоящей в селе работе, сообщает «Азертадж».

Было отмечено, что в селе Гюлабирд планируется расселить 581 семью. Общая площадь спроектированной территории составляет 172 гектара. На первом этапе планируется построить индивидуальные дома для переселения в село 150 семей. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Площадь двухкомнатных домов составит 70, трехкомнатных — 88, четырехкомнатных – 103, а двухэтажных пятикомнатных – 120 квадратных метров. Здесь также планируется построить школу на 432 ученических места, детский сад на 80 мест.

Было подчеркнуто, что в селе Гюлябирд будут созданы все условия для обеспечения занятости населения. В селе планируется построить клубно-общинный, семейно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный центры и другие необходимые инфраструктурные объекты. Здесь будут созданы парк отдыха, спортивная и детская площадки, на территории предусматривается провести широкомасштабную работу по благоустройству и озеленению. В соответствии с поручениями главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гюлябирд.

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