Армяне задержали российского террориста

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В Ереване задержали 17-летнего россиянина, который объявлен на родине в розыск по обвинению в терроризме. О поимке парня МВД РФ уже проинформировано, сообщается на сайте полиции Армении.

«3 мая, в одном из домов района Назарбекян в Ереване был обнаружен, задержан и доставлен в отдел полиции 17-летний Ярослав И․, который с 17 февраля находился в розыске сотрудниками правоохранительных органов Волгоградской области РФ по обвинению в терроризме», – уточнили в полиции.

Обвиняемый доставлен в отделение, ему уже избрана мера пресечения в виде ареста. Предполагается, что фигурант будет передан российским силовикам.