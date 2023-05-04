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ЕС подтвердил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Баку

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ЕС подтвердил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Согласно заявлению пресс-службы ЕС, данный аспект обсуждался на состоявшемся 3 мая в Брюсселе четвертом заседании Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Энрике Мора и помощника президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросы региональной безопасности и роль ЕС в поддержании мира и стабильности в регионе.

При этом была проведена конструктивная дискуссия по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области внешней политики, безопасности и возможного будущего сотрудничества, в том числе по борьбе с киберугрозами и гибридными угрозами, борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, а также по космической деятельности.

Участники встречи отметили роль Азербайджана как надежного энергетического партнера.

«ЕС подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также готовность работать на благо мира, безопасности и стабильности, особенно в нынешних сложных международных условиях, вызванных войной России против Украины. ЕС руководствуется целью внести свой вклад в поддержании стабильного и мирного Южного Кавказа. Ключевой интерес ЕС заключается в поддержке нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. ЕС готов поддержать мирный процесс, в том числе в трехстороннем брюссельском формате при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля», — сказал Энрике Мора.

Согласно заявлению Хикмета Гаджиева, Азербайджан является надежным партнером ЕС в регионе.

«Азербайджан вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы. Азербайджан активно способствует миру и стабильности в регионе и вносит свой вклад в глобальные усилия по борьбе с терроризмом, радикализмом, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков», — отметил дипломат.

Х.Гаджиев добавил, что в настоящее время Азербайджан проводит беспрецедентную реконструкцию и гуманитарное разминирование на своих территориях: «Мы высоко ценим финансовую поддержку ЕС в области разминирования. Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан поддерживает инициативы по нормализации отношений с Арменией, в том числе Брюссельский мирный процесс при содействии президента Европейского Совета Шарля Мишеля».

Под конец переговоров представители ЕС и Азербайджана договорились продолжить регулярный обмен мнениями по актуальным для них и для всего региона вопросам.

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