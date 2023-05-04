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Азербайджан инвестировал в восстановление освобожденных территорий более $6,6 млрд

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Правительство Азербайджана за последние три года инвестировало в восстановление освобожденных территорий свыше 6,6 миллиарда долларов.

Об этом, согласно информации министерства финансов Азербайджана, сказал министр Самир Шарифов в ходе 56-го ежегодного собрания Совета управляющих Азиатского банка развития.

По словам Шарифова, этот регион обладает большим экономическим потенциалом благодаря своему стратегическому географическому расположению.

«Правительство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева приступило к реализации программы «Большого возвращения», предусматривающей проведение широкомасштабных восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях и возвращение бывших беженцев в родные места. С этой целью Азербайджан провел и продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на разминирование», — говорится в сообщении министерства.

Отметим, что министр финансов Азербайджана Самир Шарифов четвертого мая выступил с речью на 56-м ежегодном собрании Совета управляющих Азиатского банка развития в Южной Корее. Темой собрания в 2023 году стало «Возрождение Азии: восстановление, воссоединение и реформы».

В мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, академических кругов и средств массовой информации.

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