Баку резко отреагировал на бредни Пашиняна

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«Решительно осуждаем абсурдные обвинения, которые неоднократно высказывал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления 4 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чешской Республики в связи с созданием Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, а также якобы обострением со стороны Азербайджана ситуации на границе с Арменией, созданием гуманитарного кризиса в Карабахском регионе».

Об этом говорится в информации, распространенной Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Отмечается, что неприемлемо какое-либо толкование вопроса об учреждении Азербайджаном на своей суверенной территории пограничного контрольно-пропускного пункта «Лачин», через который жители армянской национальности уже начали в прозрачном порядке проходить в обоих направлениях.

«Армянская сторона должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец агрессивной политике, проводимой против Азербайджана на протяжении многих лет. Что касается абсурдных заявлений премьер-министра об «этнической чистке», отметим, что обвинение Азербайджана в таких действиях, вместо признания и извинений за проводимую на протяжении долгих лет политику массовых убийств, депортацию азербайджанцев, говорит о том, что Армения не извлекает уроков из истории. Выступление армянской стороны с такими заявлениями в период, когда проводятся переговоры по мирному договору, не служит миру», — говорится в заявлении.

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