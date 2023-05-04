Кремль может использовать атаку беспилотников как предлог для убийства Зеленского

Российские власти могут использовать атаку беспилотников как предлог для убийства Зеленского, считает политолог Томас Ягер.
«Причины инцидента неизвестны, равно как и то, как на него отреагирует Кремль», — подчеркнул в интервью BILD политолог, научный сотрудник Кёльнского университета Томас Ягер. Но в любом случае, по его мнению, власти захотят использовать эту атаку как основание для убийства президента Украины.
Политолог считает «неправдоподобной» версию о том, что власти сами устроили эту атаку или инсценировали её. Поэтому, на его взгляд, последствиями станут усиление как репрессий внутри страны, так и ударов по Украине.
«Одной из возможных мер может быть бомбардировка украинских правительственных зданий в качестве своего рода контратаки», — отметил Ягер.