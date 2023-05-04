Эмин Амруллаев выссказася по поводу убийства тренером 7-летнего Фарида Бакарова

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Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев прокомментировал инцидент, произошедший 29 апреля в спортивном зале школы №19, расположенной в поселке Гаджи Зейналабдин в Сумгайыте, в результате которого умер 7-летний Фарид Бакаров.

Министр назвал произошедшее очень прискорбным случаем.

«Я не верю, что этот случай бросит тень на деятельность всех тренеров, спортивных залов. Лишь только в системе Министерства науки и образования спортом занимаются более 60 тыс. учащихся. Верим, что правоохранительные органы дадут соответствующую правовую оценку этому вопросу», — сказал он.

Что касается ответственности руководства школы за привлечение несовершеннолетнего ребенка, не являющегося школьником, к тренировкам, министр отметил, что выявление виновного в том или ином происшествии — дело правоохранительных органов, а не Министерства науки и образования.

Также Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос ответственности руководства школы за привлечение не являющегося школьником ребенка к тренировкам без регистрации.

По словам министра, задача правоохранительных органов, а не министерства науки и образования, определить виновного в том или ином происшествии:

«С нашей стороны процесс регулируется таким образом, что тренер привлекает детей к тренировкам на основании записей в журнале. Но, к сожалению, в этом случае тренер привлек к тренировкам и ребенка, который не был зарегистрирован, и, похоже, такое происходило и раньше. Здесь ответственность лежит непосредственно на нем, и он совершил правонарушение. Что касается ответственности администрации школы, я думаю, что этот вопрос необходимо изучить, так как зал используется во внеурочное время», — отметил он.

По словам Амруллаева, урок, извлеченный из этого инцидента, заключается в том, что и школы, и родители, и тренеры, и федерации должны более внимательно относиться к данному вопросу.

«Лично я считаю, что инцидент связан с преступным поведением человека, и я не вижу здесь систематической проблемы», — подчеркнул министр.