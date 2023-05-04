Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления

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США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN.

При этом представитель Белого дома дал понять, что не стал бы раскрывать сроки начала этого наступления, даже если бы располагал информацией о них, поскольку считает объявления такого рода прерогативой Владимира Зеленского.