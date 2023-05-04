В Белом доме назвали «нелепыми» обвинения Кремля в причастности США к атаке дронов

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Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал предположения Москвы о причастности Вашингтона к атаке беспилотников на Кремль «нелепыми», передает CNN.

Ранее о причастности США к атаке высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал Песков.