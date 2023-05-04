Николай Назаров: Результатом контрнаступления Украины будет договоренность

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что Украина начала контрнаступление. Ряд украинских и российских информационных ресурсов со ссылкой на свои источники подтвердили, что по всей линии фронта наблюдается активность.

Комментируя информацию о контрнаступлении, украинский политолог Николай Назаров в беседе с Minval.az заявил, что все развивается по логическому сценарию и контрнаступление тоже — логический сценарий.

«Еще зимой я прогнозировал подготовку контрнаступления к концу апреля – на начало мая. Об этом говорила логика событий, а именно подготовка личного состава, получение необходимого количества вооружения, боеприпасов, тяжелой техники от западных партнеров. И вот теперь май месяц, и мы видим активизацию на линии фронта, взрываются нефтехранилища, дроны летают, идет подготовка», — сказал он.

Говоря о вероятности успеха украинского контрнаступления в условиях, когда Запад не передал Украине самолеты F-16 и ракеты дальнего действия, Назаров отметил, что Киев получит самолеты, но не сейчас.

«Для этого нужно подготовить пилотов, инфраструктуру, аэродромы, ремонты и так далее. Сейчас, видимо, это невозможно сделать. Это, конечно, плохо, но факт. Что касается ракет средней дальности, у меня нет ответа, почему они Украине не переданы. Мне непонятна логика США — не провоцировать Россию», — сказал он.

Аналитик добавил, что для контрнаступления личный состав ВСУ подготовлен. То, что армия могла получить у Запада, получила и, следовательно, оттягивать контрнаступление не имеет смысла. Потому что это приведет к ослаблению украинских сил, чем к какому-то существенному укреплению. Поэтому логика показывает, что действия могут начаться в ближайшее время, считает эксперт.

Говоря об атаке на Кремль, политолог заметил, что война идет не только на земле, но и в информационном поле.

«То есть атака на Кремль — это из области когнитивно-информационных войн, чем физической. Кто их запустил, непонятно на самом деле, и даже среди российских прокремлевских блогеров бытует мнение, что, вероятно, эти дроны были запущены с территории России, то есть СБУ или ГУР подняли эти дроны с территории России, потому что с территории Украины они не долетели бы», — сказал он.

Россия очутилась в собственном капкане, когда начала войну против Украины в 2014 году, при негласной поддержке своих прокси ихтамнетов.

«Они заявляли, что это мол ополченцы, которые нашли оружие и воюют против хунты. Это обернулось против России: взрываются нефтебазы, падают беспилотники на Кремль, а Украина говорит о том, что не имеет к этому никакого отношения. Возможно, оно так и есть. Возникает непонимание у граждан России и силовиков, откуда ждать следующий удар. Что происходит, кто берет на себя ответственность? Это все — составляющая информационной войны», — сказал он.

Касаясь переговоров сторон, которые могут состояться после контрнаступления Украины, эксперт сказал, что стороны уже созрели к переговорам.

«Мы видим, как Россия готова уже сейчас начать переговоры. Видим, как Запад устал и понимает, что ресурсы заканчиваются, и что на данном этапе нужна передышка, чтобы успеть запустить производство. Следовательно переговоры нужны. Но Украина сейчас не может пойти на переговоры, поскольку оккупирована большая ее территория, необходимо вернуть свои земли. Потому я разделяю мнение о том, что все заинтересованы в передышке. «Зерновая сделка» являлась некой пробацией для достижения более значительных договоренностей. Поэтому я думаю, что результатом контрнаступления будет договоренность, которая приостановит активные боевые действия», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев