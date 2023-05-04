«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мнения

Пригожин: мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник

photo 2023 03 05 15 29 27

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против применения ядерного оружия в ответ на атаку по Кремлю.

«Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», — заявил он.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 03 05 15 29 27
Мнения

Пригожин: мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник

2023/05/04, 15:07
Screenshot 31 1
Мнения

Тофиг Зульфугаров: Блинкен сделал очень важное заявление

2023/05/03, 16:10
stoun putin
Мнения

Режиссёр Оливер Стоун назвал Путина «великим лидером»

2023/05/02, 21:54
Farhad 1
Мнения

Фархад Мамедов: Россия не в состоянии что-либо изменить в регионе

2023/05/02, 17:55
KMO 085447 10132 2 t218 222111 1
Мнения

«Об укреплении безопасности Пашиняну нужно позаботиться самому, возможно, при помощи американцев»

2023/05/02, 16:15
fuad
Мнения

Фуад Чырагов: США будут стараться, чтобы главы МИД Азербайджана и Армении уехали с существенным прогрессом

2023/05/02, 15:33
korot 2
Мнения

Коротченко — о работе азербайджанских пограничников: И никакого «нового геноцида армян»

2023/05/01, 21:37
im511x345 Matthew Bryza alchetron
Мнения

Брайза: Москва занята уничтожением Украины, а Франция выбрала сторону Армении

2023/05/01, 14:05
rasim musabekov
Мнения

«Миацум» издох, а доверие может быть лишь взаимным

2023/05/01, 13:39