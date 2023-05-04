Пригожин: мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против применения ядерного оружия в ответ на атаку по Кремлю.

«Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», — заявил он.