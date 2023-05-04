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Дроны, атаковавшие Кремль, заметили задолго до подлета к Москве, но не среагировали

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По данным источников «Базы», беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Их заметили задолго до подлёта к Москве, в Мособласти, в том числе и местные жители. Однако областные ведомства и экстренные службы изначально решили, что сообщения людей о беспилотниках — очередной эпизод истерии с дронами.

«Однако, когда БПЛА перелетели МКАД, стало ясно, что это совсем не ложный вызов. Беспилотники летели к центру города. Силовики стали докладывать о БПЛА наверх, «но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало», заключил источник. При этом счёт уже шёл на минуты. В итоге беспилотники успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут», — пишет Baza.

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