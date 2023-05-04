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Кремль усилит систему безопасности после атаки украинских дронов

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Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшую накануне атаку украинских беспилотников на Кремль.

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что «зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят до Киева с тем, чтобы Киев исполнял». «И не каждый раз Киеву дают право в выборе средств», — заметил Песков.

Он назвал смехотворными попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль.

При этом пресс-секретарь президента России оставил без комментариев предложения объявить президента Украины Владимира Зеленского законной военной целью для Москвы после атаки беспилотников на Кремль.

«Я оставлю без комментария этот вопрос», — сказал он в ответ на вопрос, одобряет ли Кремль заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что атака киевских беспилотников на Кремль не оставила для России никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского, и рассматривает ли Москва президента Украины в качестве законной военной цели после инцидента.

По его словам, система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена, а как и каким образом – «это тема для глубокого анализа специалистов». «Они сделают свою работу», — выразил уверенность Песков.

При этом он обратил внимание на то, что «там уже все усилено: и в контексте подготовки к параду, к Дню Победы». «В целом, естественно, резиденция президента охраняется», — указал представитель Кремля.

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