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В Кремле рассказали о реакции Путина на атаку беспилотников на его резиденцию

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Президент России Владимир Путин никогда не теряет самообладания в экстремальных ситуациях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции главы государства на атаку на Кремль. Его слова приводит РИА Новости.

В нестандартной обстановке Путин ведет себя собранно и спокойно, четко отдавая команды, пояснил пресс-секретарь. «Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — подчеркнул представитель Кремля.

Также во время общения с журналистами Песков заявил о необходимости тщательно расследовать атаку на резиденцию президента. Он не назвал сроков расследования, указав, что это является прерогативой Следственного комитета.

Москва, по его словам, рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку по Кремлю, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах.

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