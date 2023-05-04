Не слишком ли поздно Ленцов собрался в Баку?

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Генерал-полковник Александр Ленцов, командующий российскими миротворческими силами, приезжает в Баку на переговоры. Ожидаемое, казалось бы, событие. Миротворцы размещены на территории Азербайджана, и их командующему есть что обсудить с официальным Баку.

Но вот что примечательно. Если верить ереванской «Грапарак», Ленцов анонсировал переговоры в Баку 1 мая, во время встречи…с Араиком Арутюняном. Причем, как уверяют источники «Грапарак», Ленцов жаловался, что «и для них создана нежелательная ситуация», и обещал ответить на все вопросы «только после возвращения из Баку».

У России могло быть сколько угодно причин заменить командующего. Возможно, в Москве раздражены тем, что генерал Волков допустил нынешний «дорожный кризис» и появление ППП в Лачине, не исключено, что от Ленцова ждут, что он наведет порядок и покончит с весьма прибыльным «бизнесом» миротворцев по проводке товаров для армян Карабаха под видом своих грузов. Все это не меняет главного: миротворческий контингент России размещен на территории Азербайджана, в Карабахском экономическом районе. А значит, начинать свои переговоры Ленцов должен был в Баку. А уже потом беседовать с Папикяном в Ереване и вызывать в свой штаб Араика Арутюняна.

А что происходит на самом деле? 27 апреля, едва прибыв в регион, генерал-полковник Ленцов уже встречается с главарем карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Причем встреча проходит в офисе Арутюняна, а не в штабе миротворцев в Ходжалы. На следующий день, 28 апреля, генерал Ленцов уже встречается с министром обороны Армении Суреном Папикяном. 1 мая — еще одна встреча с Араиком Арутюняном, уже в штабе миротворческих сил. И, наконец, только после этого, Возможно, не стоит на 100% доверять интерпретации «Грапарак», которая представила Ленцова едва ли не как личного порученца Араика Арутюняна. Но хронология встреч говорит сама за себя.

И что же — генерал-полковник Ленцов просто не понял, куда он приехал и какую задачу решает здесь вверенный ему контингент? Он честно не догадывается, что ему предстоит решать здесь прежде всего политические задачи, а уже потом следить, насколько тщательно начищены ботинки у солдат на блок-постах? Можно поверить, что сам он в дипломатии не очень, но именно на этот случай существуют гражданские структуры, и прежде всего МИД РФ. Где должны были довести все эти тонкости до генерала. Причем так, чтобы он это понял.

А.Шакур