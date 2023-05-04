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В Азербайджане создадут системы, где можно будет получить информацию о спортсменах и тренерах

Farid

Мы проводим встречи с представителями федераций по поводу лицензирования тренеров.

Об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, передает Report.

Министр отметил, что известный самбист Мехман Халилов во время недавних тренировок в Сумгайыте применил против 7-летнего подопечного Фарида Бакарова опасный прием, что привело к смерти мальчика: «Мы все были шокированы произошедшим. Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Расследование инцидента продолжается, мы должны дождаться результатов».

Фарид Гаибов добавил, что лицензирование тренеров и признание их федерациями является для них приоритетом.

Министр молодежи и спорта подчеркнул, что ведется работа по внедрению новой системы, связанной со спортсменами, тренерами и судьями:

«Люди смогут получить доступ к информации о спортсменах, тренерах и судьях, войдя в единую систему. Процесс включения данных в эту систему займет некоторое время».

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