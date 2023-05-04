Румынские и литовские СМИ: Сказки Пашиняна о «демократии» в Армении для ушей Запада

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Румынское издание Newsweek опубликовало статью «Армянские политики осуждают злоупотребления ереванского режима связи с Россией», в которой говорится о том, что Армения ждет от Запада и международных организаций не только заявлений, но и конкретных шагов против Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, сказав, что демократия является основным принципом, на котором строится государство Армении, ключевым фактором в поддержании суверенитета страны.

«Такие заявления адресованы западной аудитории, которая не знает деталей и специфики региона, и направлены на улучшение имиджа Армении, пострадавшего после 44-дневной войны… В последнее время в многочисленных публикациях из Западной и Восточной Европы подробно говорится о роли Армении в российско-иранской коалиции и незаконном ввозе оборудования и вооружения, впоследствии экспортированного в Россию. Эта информация противоречит осуждению в западной прессе практики армянских властей по поддержке русско-иранской коалиции. На сайте украинского телеканала “Ми-Украина” 4 апреля появился материал, в котором говорится: «Армения не только играет роль крупного хаба, облегчающего поставки санкционированной продукции в Россию и военно-техническую базу снабжения для агрессии против Украины, но и служит военно-материально-технической поддержкой российско-иранского альянса.” В другой статье, опубликованной в The Telegraph, отмечается, что санкции против Владимира Путина должны быть ужесточены, в том числе с точки зрения закрытия возможности его использования Еревана для обхода международных санкций… Заявления об «уникальности» армянской демократии на Кавказе эквивалентны попыткам Пашиняна продемонстрировать переориентацию с США и ЕС на Запад. На самом деле Ереван поддерживает тесную связь в стратегическом и военном плане с Россией и Ираном«, — говорится в статье.

Автор статьи пишет, что невозможно, чтобы всего за 30 лет армяне изменили образ жизни и менталитет, сформировавшиеся за тысячи лет. В конце концов, Армения была частью азиатских империй на протяжении внушительной части своей истории. Кроме того, репрессивное влияние тоталитарного режима Путина и диктатуры аятолл, основных стратегических партнеров Еревана, оставило свой след среди населения.

«1 8 НПО в Армении заявили, что власти «отменяют позитивные тенденции в укреплении новых формирующихся демократических фондов и создании избирательных институтов”. Мурад Папазян, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, осудил тот факт, что армянское правительство нарушает » основные принципы верховенства закона, презумпцию невиновности и свободу слова”. Депутат оппозиционной фракции «Хаястан» от армянского парламента Ваге Акопян объявил в разгар оскорбительного расследования: «к сожалению, сегодня Николу Пашиняну удалось подчинить себе всю систему правоохранительных органов, и назначение генерального прокурора положило конец этому вопросу. И предварительные следственные органы, и надзорные органы, а также история ареста Эрика Алексаняна являются предупреждающим сообщением для всех адвокатов. Это наша реальность сегодня. Мы живем в диктатуре». Адвокат вице-президента Республиканской партии Армении Рубен Меликян говорил об „очевидном беззаконии и открытых политических преследованиях в стране, которая провозгласила себя оплотом демократии”. Председатель Постоянного комитета парламента Армении по защите прав человека и связям с общественностью Товмасян отметил: «Каждый день правительство обманывает международное сообщество, что Армения-демократическая страна.” В 2021 году Служба национальной безопасности возбудила уголовное дело против правозащитника Сашика Султаняна за обвинение в нарушении прав езидов, проживающих в Армении, в интервью иракскому веб-сайту Yezidinews.com НПО „Четвертая власть” выступила с заявлением о угнетении средств массовой информации, осуществляемых спецслужбами, а депутат от оппозиции Армен Чарчян содержался в тюрьме с августа по декабрь 2021 года….», — перечисляются в статье заявления политиков и общественных деятелей, которые указывают на отсутствие демократии в Армении.

В свою очередь, литовские СМИ пишут, что демократии союзников России, помогающих ей в войне против Украины, в последние годы становятся все более похожими на клептократию Владимира Путина. Пока их кремлевские союзники готовились к полномасштабному вторжению, в Кыргызстане, Казахстане и Армении началась кампания преследования политическими оппонентами местных гражданских активистов и независимых СМИ. Об этом говорится в статье литовского информационного ресурса Alfa.

«Ложная демократия на армянском языке: правящую политическую элиту Армении можно охарактеризовать как самую изощренную власть, которая маскирует преследование политических оппонентов в стране прозападными лозунгами. Лидеры Армении, как и многие другие союзники Кремля из других постсоветских стран, остаются избранными ЕС. Они продолжают свободно путешествовать по Европе на кортежах с мигающими огнями. Между тем, как ранее отмечали украинские СМИ, Армения остается экономическим центром российской агрессии против Украины. Власти этой страны активно помогают России обойти санкции Запада, введенные в связи с ее агрессией против Украины. Сюда входят поставки не только гражданских товаров, но и оборудования для российской военной промышленности из Европы и Восточной Азии. Между тем на армянских новостных сайтах на английском языке распространяются публикации, в которых утверждается, что республика является единственным демократическим государством на Кавказе. И в этой своей «уникальности „она противопоставляется диктатуре Азербайджана», — пишет Alfa.

Вышеупомянутые факты и свидетельства армянских политиков однозначно раскрывают ложный характер поддержки премьер-министром Армении „единственной демократии на Кавказе”. Фактически, целевая аудитория дезинформации и пропаганды — это западная, для которой армянские власти распространяют идею «твердой кавказской демократии», которая очень далека от реальности.

Minval.az