Ильхам Алиев: Я не думаю, что мы увидим то время, когда Россия распадётся

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции в Шуше ответил на вопрос, какие последствия для Азербайджана и Кавказа может иметь возможный распад или дезинтеграция России.

На вопрос, может ли Москва попытаться создать проблемы между Азербайджаном и его соседями – Дагестаном, Чечней, чтобы отвлечь внимание от себя, Ильхам Алиев ответил:

«Во-первых, я не думаю, что мы увидим то время, когда, как вы выразились, Россия распадётся. Мы не предвидим такого сценария для России. Мы поддерживаем территориальную целостность России и всех стран. И я считаю, что распад любой страны, особенно твоего соседа, конечно, может представлять потенциальную угрозу для тебя самого. Касательно наших соседей, наших исторических соседей и братьев в Дагестане и Чечне. Наши отношения с ними основываются на нашей истории, общей истории и братстве. Как южнокавказская страна, Азербайджан всегда, во все времена — во времена Советского Союза, во времена царской России и раньше — поддерживал самые близкие отношения с народами Северного Кавказа: нас связывают исторические, религиозные и многие другие связи, включая родственные. Поэтому мы всегда желали, чтобы наши братья в Дагестане и Чечне могли полностью реализовать свой огромный потенциал. И сегодня мы поддерживаем очень активный формат взаимодействия на различных уровнях. Многочисленные делегации из этих двух республик посещают Азербайджан и наоборот. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и, совсем недавно, соглашение, своего рода программу, рассчитанную на несколько лет, с Дагестаном.

Кавказ — это сложный регион. К сожалению, как и Балканы. Я считаю, что Балканы и Кавказ – одни из самых красивых, но самых сложных регионов мира с трагической историей. Мы знаем трагическую историю наших братьев на Северном Кавказе, они знают трагическую историю азербайджанцев Южного Кавказа. Мы никогда не забудем этой истории, так как если мы забудем ее, тогда у нас не будет будущего, и мы не сможем правильно соизмерять наши шаги во времени и в действиях. Но это именно то, что объединяет нас. И конечно же, связи между Азербайджаном и республиками Северного Кавказа всегда представляли собой важный фактор в отношениях между Азербайджаном и Россией, и как в Москве, так и в Баку это хорошо понимают. И во время многочисленных встреч на высоком уровне мы всегда отмечали важность стабильности и мира на Северном Кавказе и на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане. Да, нас разделяют линии административных, государственных границ на Кавказе. Но Кавказ — это единый организм, который нельзя разделить на части.

Думаю, что сегодняшний уровень взаимного понимания угроз и нашего потенциала становится более заметным вследствие изменения геополитической ситуации и растущего значения Азербайджана, в том числе для стабильности на Северном Кавказе».