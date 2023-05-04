Минобразования: 5800 воспитателей не имеют высшего и среднего специального образования

108 Просмотров

Министерство науки и образования внесло ясность в информацию о снижении ставок некоторых воспитателей детских садов.

«Как известно, согласно соответствующему распоряжению главы государства, государственные дошкольные образовательные учреждения переданы в подчинение Министерства науки и образования.

За прошедший год в дошкольных учреждениях была проведена системная работа по совершенствованию, данные о кадрах собраны в электронных базах данных и проанализированы.

Выяснилось, что из 11 300 педагогов-воспитателей, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях, 5800 человек не имеют соответствующего высшего или среднего специального образования по дошкольной сфере.

В настоящее время разрабатываются правила приема на работу руководящего состава указанных учебных заведений на централизованной конкурсной основе. Также одной из основных целей является применение сертификации», — отмечается в сообщении, передает АПА.