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Минобразования: 5800 воспитателей не имеют высшего и среднего специального образования

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Министерство науки и образования внесло ясность в информацию о снижении ставок некоторых воспитателей детских садов.

«Как известно, согласно соответствующему распоряжению главы государства, государственные дошкольные образовательные учреждения переданы в подчинение Министерства науки и образования.

За прошедший год в дошкольных учреждениях была проведена системная работа по совершенствованию, данные о кадрах собраны в электронных базах данных и проанализированы.

Выяснилось, что из 11 300 педагогов-воспитателей, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях, 5800 человек не имеют соответствующего высшего или среднего специального образования по дошкольной сфере.

В настоящее время разрабатываются правила приема на работу руководящего состава указанных учебных заведений на централизованной конкурсной основе. Также одной из основных целей является применение сертификации», — отмечается в сообщении, передает АПА.

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