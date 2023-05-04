«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

ISW: Россия могла сама организовать «атаку» на Кремль

photo 2023 05 04 09 22 24

РФ могла самостоятельно организовать нанесение удара БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, в «атаке» дронов по Кремлю Россия ожидаемо обвинила Украину. При этом РФ, вероятно, организовала это нападение. Несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы, говорится в публикации.

Российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому «крайне маловероятно», что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо «над сердцем Кремля», и так быть снятыми на камеры.

Снимки с геолокацией от января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы «Панцирь» недалеко от Москвы, чтобы создать круги ПВО вокруг города, обращают внимание эксперты.

Удар, в результате которого такие средства ПВО избежали обнаружения и уничтожения и смогли поразить столь важную цель, как Сенатский дворец в Кремле, стал бы «значительным затруднением для России».

«Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление», — говорится в материале.

Также в ISW обращают внимание, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.

«Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное», — говорится в материале.

Кроме того, Кремль может использовать такую «атаку», чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией «почитаемых исторических событий».

Теги:
Из этой рубрики
Мир

Трамп рассказал, как бы он прекратил войну в Украине, будь он президентом (видео)

2023/05/04, 11:09
1806947975 0 22 960 562 1920x0 80 0 0 0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da
Мир

23 человека погибли и 46 получили ранения в результате обстрелов Херсона

2023/05/04, 10:40
photo 2023 05 04 09 22 24
Мир

ISW: Россия могла сама организовать «атаку» на Кремль

2023/05/04, 09:38
1683173487 9337
Мир

Россия ударила по Украине дронами и ракетами

2023/05/04, 09:24
Screenshot 1 2
Мир

Украина трижды атаковала нефтеперерабатывающие заводы России (видео)

2023/05/04, 09:18
tayvan usa
Мир

Тайвань нуждается в содействии Вашингтона для создания новейшего истребителя

2023/05/04, 01:00
zaxarova1
Мир

«Доиграются». Захарова пригрозила Польше

2023/05/04, 00:45
zelen14
Мир

Зеленский уверен, что Запад предоставит Киеву самолеты после наступления ВСУ

2023/05/04, 00:02
obama
Мир

Обама провел встречи с Меркель и Шольцем

2023/05/03, 23:17