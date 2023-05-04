Зеленский уверен, что Запад предоставит Киеву самолеты после наступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что страна получит самолеты после наступления.

«Вскоре у нас будут наступательные действия и после них, я уверен, нам дадут самолеты», — сказал он в среду на брифинге в Хельсинки после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Нам нужны, очень нужны самолеты. Так проходит эта война, что мы постоянно должны доказывать на поле боя. Сначала мы показываем, что нас нельзя захватить за три дня, потом нам дают какое-то оружие. Затем мы опять идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие», — сказал президент.