Ильхам Алиев указал на важность Зангезурского коридора в мировом масштабе

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Зангезурский коридор имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта «Один пояс — один путь», а также частью коридора Север-Юг.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщает «Азертадж».

Глава государства отметил, что Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе. «Так как мы ожидаем роста количества грузов, роста объемов грузов. Чем больше у нас дорог, тем лучше», — подчеркнул он.

«Что же касается Среднего коридора, то мы полностью поддерживаем этот проект, он обладает большим потенциалом», — добавил президент.

«Думаю, что для нас важно понимать, что мы должны быть не только транзитным маршрутом для грузов, но и использовать эту возможность для стимулирования деловой активности вдоль маршрута. Я считаю, что для всех стран, участвующих в Среднем коридоре, будет важно не только зарабатывать деньги на транзитных сборах, но и использовать эту возможность для стимулирования местного производства», — подчеркнул глава государства.