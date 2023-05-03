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Обама провел встречи с Меркель и Шольцем

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Бывший и действующий канцлеры Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц провели неформальные встречи в Берлине с экс-президентом США Бараком Обамой, сообщают Bild и Spiegel.

По данным Bild, Меркель вместе с супругом Йоахимом Зауэром поужинала с Обамой в итальянском ресторане «Понте». Политики провели в заведении больше двух часов и покинули его «в хорошем настроении». О чем они разговаривали, неизвестно.

С Обамой также встретился Шольц, cообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным RTL, политики пообедали в ведомстве федерального канцлера. Подробностей об их беседе нет.

Как пишет Bild, Обама остановился в отеле Adlon рядом с посольством США. Экс-президента охраняют сотрудники полиции и спецслужб. Это его пятый визит в Берлин. Вечером 3 мая Обама должен выступить на Mercedes-Benz Arena и рассказать о «великих вызовах и возможностях нашего времени».

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