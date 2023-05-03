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Президент Алиев назвал «впечатляющей» повестку дня отношений США-Азербайджан

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Я абсолютно убеждён, что повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном действительно очень впечатляющая.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщает «Азертадж».

«То, что мы тут обсуждали по поводу 907-й поправки и некоторых чувствительных вопросов, связанных с формулировками в отношении территориальной целостности Азербайджана, вовсе не означает, что есть какие-то неразрешимые противоречия. Наоборот, с США у нас очень широкая и важная двусторонняя повестка дня», — отметил глава государства.

Подчеркнув, что это, прежде всего, касается вопросов, связанных с энергетической безопасностью, президент Ильхам Алиев сказал: «США всегда поддерживали Азербайджан в его стремлении диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и помогали нам превратиться в страну, которую Европейская комиссия сегодня рассматривает в качестве панъевропейского поставщика газа».

«Мы разочарованы постоянными нападками на Азербайджан таких людей, как сенатор Менендес, у которого армянская семья. Он — крупный лоббист, не армянский, а антиазербайджанский лоббист», — добавил Алиев.

«Мы сожалеем, что такой человек, как Адам Шифф, также сеет ненависть к Азербайджану, и теперь он хочет выдвинуть своего рода резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Эта резолюция, если она будет принята, будет иметь такое же значение, как и резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции. Мы знаем этих людей. Мы знаем, что их спонсирует армянское лобби. Мы знаем, что, скорее всего, за этим сотрудничеством не всё так чисто. Такое возможно. Но такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать нашим отношениям», — отметил глава государства.

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