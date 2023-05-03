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Россия ударила по Херсону: 21 погибший и 48 раненых

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В Херсоне снова возросло число погибших в результате атак российских войск. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка — знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и в Херсонской области», — сказал президент.

Он сообщил, что по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек и еще 48 ранены.

«Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновным. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!», — подчеркнул президент.

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