Лидер Азербайджана отметил высокий уровень взаимопонимания между Баку и Тбилиси

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Азербайджан и Грузия всегда поддерживают связь и стараются еще больше скрепить отношения между двумя странами. Существует высокий уровень взаимопонимания, что только вместе мы можем достичь поставленных целей.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что для Грузии и Азербайджана взаимосвязи и партнерство в транспортировке, энергетике и во многих других областях являются важным фактором энергетической и транспортной безопасности.