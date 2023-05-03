Пашинян призвал констатировать отказ от территориальных претензий к соседям

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Армения должна заявить, что не только не имеет, но и никогда не будет иметь каких-либо территориальных претензий к соседним странам. Об этом на заседании Национального Собрания во время правительственного часа заявил 3 мая премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

Поводом для заявления премьера стала реплика одного из депутатов, который в ответ на заявление Пашиняна о том, что Армения должна усиливаться и увеличиваться как с экономической, так и с демографической точки зрения, добавил: «а также с территориальной». На это глава армянского Правительства резко отпарировал: «Нет!»

«Позиция исполнительной власти республики заключается в полном отсутствии каких-либо территориальных претензий к соседним странам. Это единственный принцип, который даст нам шанс иметь государственность. В противном случае с четырех сторон будут делать все, чтобы нас, как государства, не было. И они это делают», — сказал Пашинян, которого цитирует news.am.