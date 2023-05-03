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Пашинян: Лишь мир может обеспечить безопасность Армении

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Только всеобъемлющий мир на Южном Кавказе может обеспечить безопасность Армении. Об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Система безопасности в нашем регионе деформирована, а значит, мы сталкиваемся с дополнительными вызовами безопасности. Иными словами, система, которая должна была обеспечивать стабильность в регионе, не работает с достаточной эффективностью. Может быть подход, что в ту архитектуру безопасности должны быть добавлены новые компоненты, но не факт, что это обеспечит стратегическую безопасность. Безопасность Армении может обеспечить только всеобъемлющий мир», — заявил он.

По его словам, мир в регионе возможен, нужно выработать параметры, которые были бы допустимы для Армении и ее народа, проявить осмотрительность и гибкость. «Мы все сделаем для этого», — добавил он.

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