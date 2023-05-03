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Пригожин заявил о начале наступления ВСУ

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Наступление ВСУ уже началось, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я считаю, что наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации… по периметру и внутри нашего фронта», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что бойцы контролируют линию фронта внутри, однако по периметру ситуация «выглядит не лучшим образом».

«Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины… Мы видим ситуацию в разных наших областях — поезда, беспилотники и так далее, и я считаю, что уже всё пошло», — добавил он.

По словам Пригожина, в активную фазу контрнаступление украинской армии перейдёт в ближайшее время.

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