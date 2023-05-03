Пригожин заявил о начале наступления ВСУ

Наступление ВСУ уже началось, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Я считаю, что наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации… по периметру и внутри нашего фронта», — сказал он.
Пригожин подчеркнул, что бойцы контролируют линию фронта внутри, однако по периметру ситуация «выглядит не лучшим образом».
«Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины… Мы видим ситуацию в разных наших областях — поезда, беспилотники и так далее, и я считаю, что уже всё пошло», — добавил он.
По словам Пригожина, в активную фазу контрнаступление украинской армии перейдёт в ближайшее время.