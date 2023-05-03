«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Пашинян: Закрытие дорог — больше наши проблемы, нежели тех, кто закрывает

pashin6

Если Армении закрывают дороги, то это больше проблема Армении, чем тех, кто закрывает, и необходима социально-психологическая рефлексия на тему патриотизма, истории и т.д. Так премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал решение Турции закрыть воздушное пространство для армянских авиакомпаний, принятое из-за установки в Ереване памятника героям операции возмездия «Немезис».

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Тадевос Аветисян спросил, какую цену Армения будет платить за разблокирование коммуникаций, если из-за открытия памятника в Ереване Анкара закрывает свое воздушное пространство, и нет ли угрозы утраты суверенитета под ширмой экономического сотрудничества.

По словам премьера, вопрос содержит в себе несколько пластов. С одной стороны, говорится о необходимости диверсификации торговых маршрутов, с другой – возникают такие проблемы.

Пашинян заявил, что такая ситуация не нова: в свое время возникли проблемы из-за установления в Ереване памятника Гарегину Нжде. По его словам, что вопросы относительно памятников Армения получает не только с «западного направления».

Как отметил глава правительства, идея памятника героям операции «Немезис» обсуждалась в конце 2020 г. – начале 2021 г. И если бы власти чинили препятствия, то их обвинили бы в предательстве. На самом деле большой вопрос: в чем реально заключается национальное и государственное предательство.

«Когда нам закрывают дороги, то это больше наши проблемы, нежели проблемы тех, кто закрывает. Возможно, у них также возникают проблемы, но они не столь глубинные, чем наши. Обо всем этом мы должны говорить», – сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Глава правительства считает, что Армения почти никогда не руководствовалась своими экономическими интересами, она руководствовалась эмоциями. Армяне – эмоциональный народ, пришло время стать государственным народом.

С точки зрения премьера, это – сложный, но необходимый процесс. Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой. А от направления в свою очередь зависит ее государственность, убежден премьер.

Теги:
Из этой рубрики
usa aze
Политика

Президент Алиев назвал «впечатляющей» повестку дня отношений США-Азербайджан

2023/05/03, 23:01
alievvshushe10
Политика

Лидер Азербайджана отметил высокий уровень взаимопонимания между Баку и Тбилиси

2023/05/03, 22:22
alievvshushe9
Политика

Президент Алиев предупредил Иран: Язык угроз и террора с Азербайджаном не работает

2023/05/03, 22:12
pashin7
Политика

Пашинян призвал констатировать отказ от территориальных претензий к соседям

2023/05/03, 22:10
pashin6
Политика

Пашинян: Закрытие дорог — больше наши проблемы, нежели тех, кто закрывает

2023/05/03, 21:15
alievvshushe7
Политика

Президент Алиев: Мы ожидали от Ирана большего в вопросе поддержки целостности Азербайджана

2023/05/03, 21:01
pashin4 e1683129090869
Политика

Ереван не отклонял предложения Москвы по переговорам с Баку, заявил Пашинян

2023/05/03, 20:47
salliv4
Политика

Салливан констатировал заинтересованность США в мире и стабильности на Южном Кавказе

2023/05/03, 19:50
pashin2 e1683128205687
Политика

Пашинян признал, что его «обрадует подписание какого-нибудь документа» с Азербайджаном в Кишиневе

2023/05/03, 19:36