Пашинян: Закрытие дорог — больше наши проблемы, нежели тех, кто закрывает

306 Просмотров

Если Армении закрывают дороги, то это больше проблема Армении, чем тех, кто закрывает, и необходима социально-психологическая рефлексия на тему патриотизма, истории и т.д. Так премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал решение Турции закрыть воздушное пространство для армянских авиакомпаний, принятое из-за установки в Ереване памятника героям операции возмездия «Немезис».

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Тадевос Аветисян спросил, какую цену Армения будет платить за разблокирование коммуникаций, если из-за открытия памятника в Ереване Анкара закрывает свое воздушное пространство, и нет ли угрозы утраты суверенитета под ширмой экономического сотрудничества.

По словам премьера, вопрос содержит в себе несколько пластов. С одной стороны, говорится о необходимости диверсификации торговых маршрутов, с другой – возникают такие проблемы.

Пашинян заявил, что такая ситуация не нова: в свое время возникли проблемы из-за установления в Ереване памятника Гарегину Нжде. По его словам, что вопросы относительно памятников Армения получает не только с «западного направления».

Как отметил глава правительства, идея памятника героям операции «Немезис» обсуждалась в конце 2020 г. – начале 2021 г. И если бы власти чинили препятствия, то их обвинили бы в предательстве. На самом деле большой вопрос: в чем реально заключается национальное и государственное предательство.

«Когда нам закрывают дороги, то это больше наши проблемы, нежели проблемы тех, кто закрывает. Возможно, у них также возникают проблемы, но они не столь глубинные, чем наши. Обо всем этом мы должны говорить», – сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Глава правительства считает, что Армения почти никогда не руководствовалась своими экономическими интересами, она руководствовалась эмоциями. Армяне – эмоциональный народ, пришло время стать государственным народом.

С точки зрения премьера, это – сложный, но необходимый процесс. Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой. А от направления в свою очередь зависит ее государственность, убежден премьер.