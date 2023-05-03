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Прокурор запросил для Илькина Сулейманова 20 лет лишения свободы

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Завершается судебный процесс над Илькином Сулеймановым, обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой из села Дондар Гушчу Товузского района.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям выступил гособвинитель Мушфиг Рагимов. Прокурор потребовал признать Илькина Сулейманова виновным в совершении указанных в обвинительном заключении уголовных деяний и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием половины срока наказания в колонии строгого режима, а другой половины — в колонии общего режима.

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