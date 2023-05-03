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Асад и Раиси договорились о долгосрочном партнерстве Сирии и Ирана

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Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Эбрахим Раиси подписали в среду в Дамаске меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщило агентство САНА, передает ТАСС.

По его информации, документ предусматривает реализацию плана по торгово-экономическому сотрудничеству, который рассчитан на 20 лет.

Подписаны также соглашения о создании зон свободной торговли, развитии железнодорожного транспорта и воздушном сообщении. Стороны будут осуществлять совместные проекты в нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве.

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